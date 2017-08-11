В Свердловской области появились жители с фамилией Сочи

По данным областного загса, в первом полугодии в регионе снизилось количество людей, которые решили изменить имя, фамилию или отчество.

«За первое полугодие 2017 года зарегистрировано на 40 актов о перемене имени меньше», — рассказала заместитель начальника управления ЗАГС по региону Лариса Никонова.

Она добавила, что жители региона с января по июнь сменили свои фамилии на Сочи, Вульф, Тейлор, Легран, Фэсмон и Балагур. За этот период в Свердловской области появился второй житель с именем Люцифер. Его земляки также выбрали для себя имена Лурье, Тэсс и Берендей, сообщает «Интерфакс».

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