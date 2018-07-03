В связи с пожаром в ТЦ в Краснодаре привели в готовность авиацию МЧС

В кубанской столице продолжают тушить пожар в торговом комплексе «Северяне» на улице Уральской.
«Приведена в готовность авиация МЧС — вертолет МИ-8 со сбрасывающим сливным устройством», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 3 июля произошел пожар в ТЦ «Северяне» на улице Уральской, 210. Из горящего ТЦ эвакуировали одного человека. МЧС: при пожаре в ТЦ на Уральской никто не пострадал.
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