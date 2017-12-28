В связи с терактом в Санкт-Петербурге на Кубани усилят меры безопасности

Меры безопасности усилят в местах массового скопления людей. Такое распоряжение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В связи со случившимся накануне в Петербурге мы, безусловно, усилили меры безопасности в крае в праздничные дни. В местах массового скопления людей и особенно там, где находятся дети, увеличили охрану. Особое внимание уделяют антитеррористической защищенности торговых центров, домов культуры, вокзалов и аэропортов», — сказал губернатор.

По его словам, Новый год и Рождество — одни из главных для жителей России праздников. Очень многие проведут их именно на Кубани.

«Мы постараемся сделать все возможное, чтобы ничто не омрачило предстоящие новогодние каникулы», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге поступило 27 декабря. Взрывное устройство сработало в камере хранения возле касс. При взрыве пострадали 13 человек. Президент России Владимир Путин назвал терактом взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга.

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