В связи с жарой на Кубани ограничат движение большегрузов

Из-за того, что днем от высоких температур начинает плавиться асфальт, федеральные трассы решили обезопасить.

Для МАЗов, КамАЗов и других грузовых машин ограничили проезд с 10:00 до 22:00, если температура воздуха превысит отметку в +32 °С. Участки, на которых вводят ограничение, можно найти на сайте Росавтодора. Среди них дороги Краснодар — Верхнебаканский, Новороссийск — Керчь, Джубга — Сочи на границе с Абхазией, Адлер — Красная Поляна.

Летом на «ночную жизнь» большегрузы переводят каждый год. Это правило не касается только пассажирских автобусов, грузовиков, которые задействованы в ликвидации ЧП или перевозят дорожно-строительную технику.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник