В Сырдарье построят ТЭЦ мощностью 1,5 тысячи мегаватт

Об этом заявил кандидат в президенты Шавкат Мирзиёев на встрече с избирателями Сырдарьи.

«Безусловно, спрос на электроэнергию в регионе резко возрастет за счет новых производственных мощностей, которые будут созданы в ближайшие годы.

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В связи с этим в прошлом году в Ховосе была запущена парогазовая электростанция мощностью 220 мегаватт с турецкой компанией «Ченгиз Энерджи» с инвестициями в размере 150 миллионов долларов. .

В том же году в районе Бойовут и городе Ширин саудовской компанией «Acwa Power» будет введена в эксплуатацию еще одна тепловая электростанция мощностью 1,5 тыс. МВт с объемом инвестиций 1 млрд 100 млн долларов.

Кроме того, в ближайшие два года Франция, Япония и Катар будут инвестировать 1 миллиард 100 миллионов долларов консорциумом компаний, а также будет построена дополнительно современная тепловая электростанция мощностью 1,5 тысячи мегаватт”, — сказал кандидат.