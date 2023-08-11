В Сырдарью назначены новые руководители МИБ

Назначены три руководителя МИБ районы Сырдарьинской области. Об этом сообщает информационная служба РОВД.

Сообщается, что на должность начальника ОВД Бойовутского района назначен подполковник Откиржон Сатторович Бегимов. До назначения работал начальником ОВД города Ширин.

Также начальником ОВД города Ширин был майор Бегзод Юсупович Санаев. Учился на второй ступени магистратуры Академии МВД по специальности «Организационно-тактическое управление».

Также подполковник Бобоханов Захриддин Нуриддинович был назначен исполняющим обязанности начальника ОВД Гулистанского района. До сих пор обучался на второй ступени магистратуры Академии Министерства по направлению «Организационно-тактическое управление».