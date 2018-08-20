В Таджикистане при жесткой посадке вертолета пострадал кубанский альпинист

Его доставили в Краснодар 19 августа.

Вячеслав Труш является сотрудником Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

«Вчера его привезли в Краснодар, был он перевезен за счет средств страховой компании пассажирским бортом. У него было состояние средней тяжести», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку 12 августа при транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Самани, в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились три члена экипажа, а также 15 альпинистов, среди которых 13 россиян, один гражданин Беларуси и один подданный Испании.

В результате жесткой посадки вертолета погибли три российских альпиниста и два члена экипажа — граждане Таджикистана, еще 13 человек, в том числе житель Краснодара Вячеслав Труш, пострадали. По предварительным данным и показаниям бортмеханика, ЧП произошло из-за сложных погодных условий, сообщает ТАСС.

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