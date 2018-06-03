В Тамани 30 спортсменов отправились вплавь через Керченский пролив

Участникам массового заплыва 3 июня предстоит преодолеть более 5 километров между Таманским полуостровом и Крымом.

Это первый подобный заплыв, в нем участвуют подготовленные пловцы. Среди них представители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Воронежа, Уфы и Ханты-Мансийска. В группе четыре женщины и 26 мужчин.

Стартовали пловцы с косы Чушка на стороне Тамани, а финишировать будут в районе крепости Ени-Кале на полуострове Крым. Заплыв продлится несколько часов.

Безопасность пловцов обеспечивают катера сопровождения, сообщает РИА «Новости».

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