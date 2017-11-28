В Таманском отделе Кубанского казачьего войска переизбрали атамана

Им вновь стал Иван Безуглый. На отчетно-выборном сборе отдела также подвели итоги работы за год.

В Кубанском казачьем войске это подразделение занимает лидирующие позиции по многим показателям и является одним из самых многочисленных — в нем больше 13 тыс. человек.

«Мы несем охрану общественного порядка и государственной границы, занимаемся патриотическим воспитанием подрастающего поколения, выходим на военно-полевые сборы. Мы не сидим на месте, мы постоянно движемся. Мы приходим на помощь людям, попавшим в беду. Но у нас теперь есть и будущее. Именно те ребята, те казачата, которые в будущем станут атаманами станиц, хуторов, районных казачьих обществ и придут к нам на смену. Потому что они знают историю, культуру, обычаи и традиции казачьего народа», — сказал атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Главной темой встречи стали выборы атамана. Им на очередной срок стал Иван Безуглый. По традиции его напутствовали священнослужители и совет стариков. Как отметил Николай Долуда, руководитель Таманского отдела правильно понимает курс развития казачества.

«Сегодня народ уважает казаков, но я думаю, нужно добиться еще большего уважения своими делами и поступками. А по-другому никак. Если нас будет много, если мы будем дружные и сплоченные с государственной властью, я думаю, у нас все получится», — подчеркнул атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый.

Особое внимание, по словам избранного атамана, отдел будет уделять работе с Союзом казачьей молодежи, а также привлечению в свои ряды жителей станиц и поселков Темрюкского района.

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