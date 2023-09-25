В Ташкенте пройдет 16-й саммит Организации экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества Хусравом Нозири в Нью-Йорке.

“Г-н Хусрав Нозири Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества вместе с нами подробно рассмотрели процесс подготовки к саммиту организации в Ташкенте”, – написал глава МИД Узбекистана в своем Telegram-канале.

Также по дальнейшему развитию практического сотрудничества в рамках ОИК были обсуждены совместные меры.

21 сентября делегация Узбекистана приняла участие в неформальной министерской встрече членов ОИК. Особое внимание было уделено подготовке к 16-му саммиту организации, который пройдет в Ташкенте в ноябре.