В Ташкенте проходит семинар национальных футбольных ассоциаций Центральной Азии и Европы

Сегодня в нашей столице стартовал «Семинар национальных ассоциаций Центральной Азии и Европы» ФИФА.

Узбекистан, Иран, Таджикистан, Кыргызстан Первый В мероприятии принял участие вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Эрматов, на котором присутствовали официальные лица национальных футбольных ассоциаций Узбекистана, Афганистана, Туркменистана, Чехии, Казахстана, Австрии, Турции, Азербайджана, Португалии, Венгрии, а также эксперты ФИФА, УЕФА, АФК и МИД.

Следует сказать, что по инициативе главы государства Шавката Мирзиёева был принят ряд решений в целях дальнейшего повышения популярности футбола в нашей стране, отобрать перспективных и талантливых игроков и создать новую систему профессиональной подготовки. Сотрудничество ведется интенсивно.

В частности, количество сборных Узбекистана разных возрастных групп в в нашей стране их число увеличилось с 8 до 19, а количество тренеров, дающих им качественное образование, увеличилось в пять раз. Сотрудничество Узбекистана с ФИФА выведено на совершенно новый уровень. В результате этих усилий впервые в истории завоевано право на проведение чемпионата мира по футзалу 2024 года в Узбекистане.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы футбольной инфраструктуры, оптимизации финансовых вложений, футзала, женщин и Будут обсуждаться детский футбол, международные соревнования и организация мероприятий на высоком уровне, обмениваться опытом.