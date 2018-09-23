В Тбилисском районе 16-летний подросток ушел из дома в тапочках и пропал

Алексей Лебединский ушел из дома и до сих пор не вернулся.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сын ушел из дома и до сих пор не вернулся. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На вид мальчику 14-16 лет, рост около 170-175 см, телосложение худощавое, лицо овальное, прямые светло-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную футболку, черные джинсы и серые тапочки на резиновой подошве.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят сообщать об этом по телефонам 102, 112, 8(967)30-62-101 или 8 (86158) 2-33-12.

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