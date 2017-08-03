В Тбилисском районе мужчина напоил племянника спиртным, ребенок умер

В причинении смерти по неосторожности малолетнему племяннику обвиняют 30-летнего мужчину. Расследование уголовного дела завершено.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый 13 июня приехал к родственнику на хутор Зубов Тбилисского района, чтобы продолжить выпивать.

По версии следствия, он предложил малолетнему сыну родственника попробовать алкоголь, а затем распил спиртное вместе с ребенком. Мальчик ушел спать, но алкогольное опьянение вызвало у него рвотный рефлекс, из-за этого ребенок умер во сне от аспирационной асфиксии.

Мужчина полностью признал вину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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