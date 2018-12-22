В Тбилисском районе после реконструкции открыли парк имени Гречишкина

Парк площадью 1 га расположен в станице Тбилисской на улице Октябрьской. В декабре здесь завершили работы по реконструкции.

В парке заменили плитку, сделали новые дорожки, установили лавочки, фонари. На 6 тыс. кв. м выполнили озеленение, высадили пихту, туи, клен, кустарники и цветы. Здесь появилась фотозона для молодоженов — арка в форме красного сердца, цветочный фонтан, современная детская площадка.

В парке благоустроили территорию, прилегающая к часовне, где захоронены казаки героической сотни Андрея Гречишкина. Здесь установлен крест, который 22 декабря освятил настоятель храма Андрея Первозванного архимандрит Полихроний.

Благоустройство зеленой зоны было провели в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В благоустройстве принял участие муниципалитет. Общая стоимость работ составила 14,8 млн рублей, в том числе 3 млн было выделено из краевого бюджета.

В марте парк был выбран как объект для первоочередной реконструкции по итогам рейтингового голосования местных жителей. Он назван в честь казака Андрея Гречишкина, который погиб в 1829 году, защищая станицу. В парке находится мемориальный комплекс, а также памятник казакам его сотни, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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