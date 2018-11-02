В Тбилисском районе при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Зеленчукской на хуторе Зубов поступило в МЧС 31 октября в 20:36.

На место направились подразделения Тбилисского ПСГ. По прибытию установили, что горит частный дом на площади 40 кв. м. В 20:42 огонь локализовали, в 20:57 ликвидировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Было задействовано шесть человек и две единицы техники.

«После тушения пожара в доме обнаружили тела двоих мужчин. Один из погибших — хозяин дома. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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