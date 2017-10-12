В Тбилисском районе пройдет второй муниципальный инвестиционный форум

Он состоится в ноябре.

Власти Тбилисского района готовятся к проведению второго муниципального инвестиционного форума. В рамках мероприятия состоится демонстрация инвестпотенциала всех сельских поселений муниципалитета, презентация проектов и площадок, круглые столы. Бизнесмены и инвесторы первого форума в районе поделятся позитивным опытом.

Шесть проектов на сумму около 100 млн рублей, которые были представлены на прошлом форуме, уже реализованы. Благодаря чему в районе появилось 30 дополнительных рабочих мест. Остальные находятся в стадии реализации, сообщает пресс-служба администрации Тбилисского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый инвестиционный форум прошел в Тбилисском районе в сентябре 2016 года. Тогда были заключены соглашения на 284 млн рублей.

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