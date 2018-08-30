В Тбилисском районе прошел турслет среди приемных многодетных семей

Самая спортивная семья Кубани живет в Армавире. Супруги Герасименко и их дети стали победителями ежегодного краевого туристического слета.

Они быстрее соперников поставили палатку — всего за три минуты, разожгли костер, а также подтянулись и отжались от земли по нормативу. За звание лучших в этом году боролись восемь семей, в каждой из них много детей, свои и приемные.

Второе место заняла семья из Гулькевичей, бронзу разделили команды из Тбилисского и Новопокровского районов.

На Кубани более 7,5 тыс. детей-сирот живут в приемных семьях.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник