В Тбилисском районе прошел турслет среди приемных многодетных семей

Самая спортивная семья Кубани живет в Армавире. Супруги Герасименко и их дети стали победителями ежегодного краевого туристического слета.
Они быстрее соперников поставили палатку — всего за три минуты, разожгли костер, а также подтянулись и отжались от земли по нормативу. За звание лучших в этом году боролись восемь семей, в каждой из них много детей, свои и приемные.
Второе место заняла семья из Гулькевичей, бронзу разделили команды из Тбилисского и Новопокровского районов.
На Кубани более 7,5 тыс. детей-сирот живут в приемных семьях.
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