В Тбилисском районе столкнулись два КамАЗа и легковушка

После аварии четыре человека, в том числе ребенок, доставлены в больницу на обследование.

ДТП произошло 24 августа в 16:25 в районе 299-го километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин недалеко от станицы Тбилисской. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с другим КамАЗом. Один из грузовиков съехал с дороги и опрокинулся. Водитель ехавшего за грузовиком Kia Rio начал уходить от столкновения, также съехал с дороги и врезался в дерево.

«В результате ДТП четырех человек, в том числе одного ребенка, доставили в больницу на обследование», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» старший инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Публикация от Жесть Краснодара и Края (@ghestkrd) Авг 24 2017 в 8:33 PDT

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