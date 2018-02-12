В Тбилисском районе закрыли подпольный алкогольный цех

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекло деятельность подпольного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции в станице Тбилисской.

Из незаконного оборота изъяли автоматизированную линию розлива алкогольной продукции неполного цикла, включая аппарат по розливу по бутылкам; укупорочный аппарат; линию ручного розлива, этикетки, контрэтикетки, крышки, упаковочный материал и пустые бутылки.

Кроме того, нашли и изъяли 9 тыс. бутылок готовой фальсифицированной алкогольной продукции: водку брендов «Финская», «Хортиця», «Белая Березка», «Zero Black», маркированной поддельными федеральными специальными марками, а также 7 тыс. 550 л спиртосодержащей жидкости, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности.

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