В Тбилисском районе 14-летнего школьника ударило током на крыше поезда

В станице Тбилисской 4 апреля от удара током на железной дороге пострадал подросток. С ожогами его госпитализировали.

Информация о происшествии на станции Гречишкина поступила в дежурную часть поздно вечером. На место происшествия выехали сотрудники линейного пункта полиции на станции Усть-Лабинск.

По предварительным данным, мальчик залез на вагон грузового состава. Он перепрыгивал с одного вагона на другой, попал в электромагнитное поле, и его ударило током мощностью 27 тыс. Вт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД по ЮФО.

Ребенка доставили в Тбилисскую центральную районную больницу с ожогами 50% тела и травмой головы. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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