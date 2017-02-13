В Тбилисском районе мужчина продавал в Интернете южнорусскую перевязку

В Тбилисском районе в феврале у мужчины нашли редкое животное, занесенное в Красную книгу РФ.

В полицию поступило сообщение от инспектора охотничьего надзора. Он сообщил, что на одном из сайтов в Интернете размещено объявление о продаже животного вида «южнорусская перевязка», занесенного в Красную книгу России.

Полицейские установили, что объявление разместил 44-летний ранее не судимый местный житель. Его дом осмотрели, редкое животное нашли, оно сидело в клетке. По словам подозреваемого, он нашел перевязку в июле прошлого года на территории своего дома, оставил у себя и ухаживал за животным.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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