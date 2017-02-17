В Тбилисском районе столкнулись пикап и две легковушки

В Тбилисском районе 16 февраля в аварии с участием трех автомобилей пострадала женщина.

Авария произошла около 8:00 в районе 285 километра трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 22-летний водитель ехал за рулем пикапа Nissan NP300, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на дорожный знак. От удара автомобиль изменил траекторию движения, выехал на встречную полосу и столкнулся там с Mazda 3 и Kia Rio.

В результате ДТП пострадала 37-летняя женщина, которая ехала в качестве пассажира в Kia. Ей назначено амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник