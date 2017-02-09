В Тбилисском районе в связи с исчезновением двух подростков завели дело

По факту исчезновения несовершеннолетних Виктории и Сергея Сосюра в селе Шереметьевском Тбилисского района 9 февраля завели уголовное дело.

По предварительным данным, девочка оставила матери записку, в которой сообщила о своем уходе и о том, что будет скучать. До настоящего времени несовершеннолетние домой не вернулись, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Ведется поиск подростков, устанавливаются обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавших, просят сообщить по телефону: 8 (86158)233-12.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Тбилисском районе 8 февраля полицейские объявили в розыск 13-летнюю девочку и 15-летнего мальчика. Полицейские, казаки и волонтеры осматривают берега реки Кубань вблизи села, где пропали дети. В поисках задействованы 120 человек.

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