В ТЦ Анапы и Сочи провели учения по пожарной безопасности

27 марта в 19:59

Спасатели и персонал торговых центров прошли тренировку 27 марта.

В Анапе за пять минут эвакуировали крупный торговый центр. ЧП было тренировочное, чтобы отточить действия работников в случае реального пожара. Сработала система оповещения, охранники помогли посетителям выйти и уже на улице все дожидались спасателей. Через считаные минуты прибыли отряды МЧС. Они развернули пожарные рукава, проверили, не остались ли в помещениях люди и даже сняли человека с крыши.

«Своевременно сработали системы дымоудаления и подпора воздуха в местах эвакуации людей. Все системы сработали автоматически. Также и открытие путей эвакуации людей», — пояснил начальник 11-го отряда Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю Роман Константинов.

Сотрудники МЧС отметили, что этот торговый комплекс ответственно подходит к правилам безопасности. В здании больше 60 пожарных гидрантов и огнетушителей, доступ к ним абсолютно свободный. Все эвакуационные выходы открыты, а персонал четко знает, как вести себя в случае ЧП.

В крупнейшем торговом центре Сочи тоже раздавалась учебная тревога. Технический персонал обесточил эскалаторы.

— Обесточиваются они по зонам. У нас круглосуточный технический персонал. Когда идет подтверждение пожара, дежурныая смена оперативно ввыдвигается и обесточивает соответствующую зону.

Посетителей сотрудники технических служб сопровождали до выходов. Здание было эвакуировано менее чем за 10 минут. Работу коллектива оценили первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко и глава регионального управления МЧС Александр Тарарыкин. Специалисты проверили пожарные выходы на всех уровнях. В ближайшую неделю подобные проверки пройдут и в других культурно-развлекательных и торговых центрах края.

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