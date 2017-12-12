В ТЦ «Галерея Краснодар» вора поймали ночью возле сейфа с ювелирными украшениями

Мужчина был в розыске и попался на очередной попытке кражи.

В полицию Краснодара позвонил охранник торгового центра, расположенного на улице Головатого. Он рассказал, что неизвестный мужчина пытается вскрыть сейф торгового островка с золотыми изделиями. На место выехали сотрудники ППС, они задержали предполагаемого вора.

В полиции ранее судимый 30-летний местный житель признался, что зашел в торгово-развлекательный центр еще в рабочее время и остался там до закрытия. Ночью он вскрыл кассу торговой точки, в которой находился ключ от сейфа с украшениями на общую сумму более 1 млн рублей и 150 тыс. рублей наличных. Довести умысел до конца ему помешал охранник, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Возбудили уголовное дело о покушении на кражу. Выяснилось, что мужчина находится в розыске за совершенную еще в сентябре кражу парфюмерии в этом же торговом центре.

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