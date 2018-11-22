В ТЦ «Мега Адыгея-Кубань» откроют 13-зальный кинотеатр

22 ноября в 17:11

Торговые центры «Мега» и российская киносеть «Каро» объявили о начале совместного проекта.

Первым этапом станет мегаплекс «Каро» в торговом центре «Мега Адыгея-Кубань» под Краснодаром. Его открытие запланировано на конец 2020 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в коммуникативном агенстве SNMG.

В мегаплексе площадью около 7,5 тыс. кв. м. будет 13 кинозалов, которые вместят 1 тыс. 152 зрителя.

Кинотеатр станет одним из крупнейших региональных в России. Его оборудуют автоматизированными киосками по покупке билетов и продукции кинобара, большими экранами, высокотехнологичными сидениями, а также залами привилегированного обслуживания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», IKEA в два раза расширит площадь ТЦ «Мега Адыгея-Кубань», она составит 190 тыс. кв. м. Компания инвестирует в проект 14 млрд рублей.

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