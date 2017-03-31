В Театре драмы Краснодара пройдет бенефис артистки Тамары Родькиной

В Краснодарском академическом театре драмы имени Горького 8 апреля пройдет юбилейный вечер заслуженной артистки Киргизии Тамары Родькиной.

Зрителей ждет комедия Михаила Старицкого «За двумя зайцами». После спектакля артисты поздравят Родькину. Затем пройдет дефиле коллекции «Любовь к женщине», которую создала сама артистка. Моделирование одежды в стиле прет-а-порте — одно из увлечений Родькиной.

Тамара Родькина работает в краснодарском Драмтеатре более 25 лет. Она играет в большинстве спектаклей, входящих в репертуар театра. Родькина — первая исполнительница роли Маргариты в постановке «Евангелие от Воланда» по мотивам романа Булгакова, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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