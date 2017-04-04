style=»width: 100%;»> В Темрюкском районе отменили карантин по птичьему гриппу

В Темрюкском районе отменили карантинные мероприятия, связанные с птичьим гриппом.

Ограничения сняли в связи с ликвидацией очага гриппа птиц на территории береговой зоны и прилегающей территории. Истек срок — 21 день — со дня уничтожения поголовья, также был выполнен комплекс мероприятий по борьбе с птичьим гриппом, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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