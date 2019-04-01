В Темрюкском районе после капитального ремонта открыли дом культуры

На ремонт здания было направлено более 13 млн рублей.

В поселке Юбилейном Темрюкского района 29 марта праздничным концертом открыли дом культуры. В фойе здания прошли выставки мастеров декоративно-прикладного искусства, а также выступили учащиеся детской школы искусств, солисты дома культуры и творческие коллективы.

В рамках реконструкции рабочие заменили кровлю, коммуникации, вентиляцию, лестничные марши, отремонтировали фасад и помещения, а также устранили недостатки, обнаруженные сотрудниками пожарнадзора. В ДК откроются новые творческие объединения для детей и взрослых, сообщает пресс-служба Темрюкского района.