style=»width: 100%;»> В Темрюкском районе продавали зараженные трипсом томаты

В поселке Ильич, Темрюкского района, инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили партию запрещенных к ввозу томатов. В 180 килограммах продукции из Турции обнаружили вредителя — западный цветочный трипс. Его наличие подтвердили в ветеринарной лаборатории.

В целях нераспространения опасной продукции томаты пришлось изъять и уничтожить, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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