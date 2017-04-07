style=»width: 100%;»>В Темрюкском районе продавали зараженные трипсом томаты
В поселке Ильич, Темрюкского района, инспекторы краевого управления Россельхознадзора обнаружили партию запрещенных к ввозу томатов. В 180 килограммах продукции из Турции обнаружили вредителя — западный цветочный трипс. Его наличие подтвердили в ветеринарной лаборатории.
В целях нераспространения опасной продукции томаты пришлось изъять и уничтожить, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.