style=»width: 100%;»>В Темрюкском районе уничтожили 180 килограммов зараженных томатов
В Темрюкском районе на посту ДПС в поселке Ильич при проверке грузового автомобиля нашли крупную партию томатов из Турции.
Партию общим весом 180 килограммов отправили на экспертизу, которая выявила в продукции опасный карантинный объект — западный цветочный трипс.
Подкарантинная продукция, была изъята у собственника и уничтожена, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.