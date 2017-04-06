style=»width: 100%;»> В Темрюкском районе уничтожили 180 килограммов зараженных томатов

В Темрюкском районе на посту ДПС в поселке Ильич при проверке грузового автомобиля нашли крупную партию томатов из Турции.

Партию общим весом 180 килограммов отправили на экспертизу, которая выявила в продукции опасный карантинный объект — западный цветочный трипс.

Подкарантинная продукция, была изъята у собственника и уничтожена, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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