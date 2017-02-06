style=»width: 100%;»> В Темрюкском районе закладывают новые виноградники

На виноградных плантациях агрофирм «Победа», «Южная», «Юбилейная», «Фанагория Юг» и «Фанагория Агро» Темрюкского района продолжается закладка виноградников на новых участках.

Ведется обрезка насаждений, которая влияет на урожайность главной сельскохозяйственной культуры района. В агрофирме «Южная» эта важная операция выполнена на 2761 гектаре, в «Юбилейной» — на 786, в «Фанагория Агро» — на 543, в «Победе» — на 400 гектарах, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Темрюкского района.

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