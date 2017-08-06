В Темрюк привезут икону с мощами целителя Пантелеимона

Святыня будет пребывать в храме Святого благоверного князя Александра Невского с 8 по 9 августа.

Всех прихожан приглашают посетить икону великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его целебных мощей. С 10:30 до 11:30 9 августа ее принесут в центральную районную больницу, где отслужат молебен о болящих с окроплением святой водой желающих.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон — один из самых почитаемых святых православной церкви. С древнейших времен святой Пантелеимон считается покровителем врачей, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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