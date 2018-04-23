В Темрюке будут судить мужчину, убившего свою бабушку ходунками

23 апреля в 09:44

Преступление произошло 5 апреля. Подозреваемому предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 80-летней женщине.

Установлено, что мужчина ранее жил с пенсионеркой в одном доме. Между родственниками часто происходили конфликты на бытовой почве. Четыре года назад его выселили по решению суда за систематические нарушения прав пенсионерки.

По версии следствия, днем 5 апреля мужчина находился в доме своей бабушки на улице Свердлова в Темрюке. Между ними возникла ссора. Он нанес женщине не менее трех ударов в область грудной клетки металлическими ходунками, которые она использовала для передвижения.

Потерпевшая скончалась спустя два дня в результате закрытой тупой травмы грудной клетки, многочисленных переломов ребер и ушиба сердца. Тело пенсионерки обнаружила родственница, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование уголовного дела продолжается.

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