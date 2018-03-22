В Темрюке из-за неверных дорожных знаков водители получали штрафы

Автовладелец из Темрюка опубликовал видео с улицы Калинина, которое уже стало резонансным.

Это главная дорога, пересекающая весь город. На каждом квартале — знаки направления движения. Согласно им, ехать можно исключительно прямо или налево. Правый поворот в сторону жилых домов запрещен. Это подтверждает и автор видео. По его словам, уже были случаи лишения прав.

Все дорожные знаки, как правило, поддаются объяснению, но только не эти. Почему поворот к жилым кварталам стал запретной тропой, телеканал «Кубань 24» спросил у руководства ГИБДД Темрюка.

«Эти знаки установлены на подходах к перекресткам, и они, получается, запрещают выполнять поворот направо с правой полосы. Что, естественно, не соответствует действительности. Мер административного воздействия к участникам дорожного движения не принималось, было подготовлено и вручено предписание владельцу улично-дорожной сети. Данные знаки демонтированы сегодня в 9:00», — заявил начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД МВД РФ по Темрюкскому району Павел Суржиков.

Правда, и около 17:00 нелогичные знаки все еще венчали некоторые перекрестки. По словам местных жителей, они появились на улице Калинина восемь лет назад. В ГИБДД уверяют: их установили только 21 марта. Когда журналисты «Фактов» начали задавать вопросы, их поспешили снять.

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