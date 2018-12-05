В Темрюке машина такси въехала в забор больницы из-за нападения на водителя

ДТП произошло из-за того, что клиент пытался ограбить таксиста и ударил его, когда тот управлял машиной. Подозреваемого задержали по горячим следам, возбудили уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району позвонил мужчина. Он рассказал, что работает водителем такси. Он приехал на заказ, забрал неизвестного пьяного парня. Тот попросил отвезти его в район центральной больницы Темрюка. Когда машина прибыла на место, пассажир попытался похитить выручку из салона автомобиля. Таксист попросил вернуть деньги, злоумышленник в ответ ударил его. Из-за этого водитель не справился с управлением и наехал на забор ЦРБ. Пострадавший попытался остановить злоумышленника, однако тот скрылся с частью похищенной выручки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На розыск подозреваемого составили ориентировку. Через полчаса его задержали на одной из городских улиц. Нападавшим оказался 20-летний местный житель, при себе у него нашли украденные деньги, которые вернули владельцу.

Возбудили уголовное дело о грабеже. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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