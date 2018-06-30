В Темрюке на площади Труда состоится празднование Дня молодежи

Мероприятия пройдут 30 июня, молодежные интерактивные площадки начнут работать с 18:00.

Запланировано выступление творческих коллективов района, розыгрыш призов.

В 19:30 начнется концертная программа с награждением активистов и волонтеров Темрюкского района. В 21:00 — выступление кавер-группы «Бомбей», которое завершится праздничным фейерверком.

В 22:00 стартует молодежная дискотека с участием МС Миха Бунин и Dj Anton Moonrider, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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