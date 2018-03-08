В Темрюке открыли обновленный Дом культуры

Городской Дом культуры «Северные сады» 7 марта провел концерт в честь открытия после капитального ремонта.

На торжественном открытии присутствовали глава Темрюкского района Федор Бабенков и глава Темрюка Максим Ермолаев. Они поздравили горожан и коллектив Дома культуры.

Артисты Дома культуры подготовили для зрителей концерт, на сцену вышли ведущие коллективы и солисты учреждения. В фойе гостей встречала выставка работ участников кружков декоративно-прикладного творчества, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы министерства культуры Краснодарского края.

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