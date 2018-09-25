В Темрюке песню победителя краевого конкурса «Во имя завтрашнего дня» исполнит сводный хор

Это произойдет 9 октября на главном празднике, посвященном 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков.

В Краснодаре 25 сентября подвели итоги краевого конкурса патриотической песни, который проводили в двух номинациях.

В результате голосования в номинации «Дорогами военных лет» победителем признали песню «За Кубань родную». Автор произведения — руководитель поэтического клуба «Ключи Предгорья» Дома культуры поселка Мостовского Виктор Венц.

В номинации «С надеждой в будущее» победителем стала песня «Ветераны войны» на музыку Владимира Сергеева — режиссера массовых праздников районного Дома культуры «Адлер».

По решению членов жюри песню «Ветераны войны» исполнят на праздничном концерте, который состоится на территории Военной горки в Темрюкском районе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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75 лет освобождению Кубани

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