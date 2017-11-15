В Темрюке представили проект скейт-парка

Строительство планируют начать в 2018 году в парке имени Пушкина.

Начальник отдела по делам молодежи Жанна Винник представила новый проект скейт-площадки.

«Архитектура и дизайн парка разработали с участием районной молодежи. Там будет скейт-площадка и памп-трек для детей от пяти лет», — рассказала она.

По словам Винник, площадь объекта составит 740 кв. м. Парк подойдет как для профессионалов, так и для новичков. Общая стоимость площадки составит около 6 млн рублей. В 2019 году планируется строительство бетонной стрит-плазы для занятий экстремальными видами спорта. Она будет занимать площадь до 600 кв. м. Стоимость работ — более 4 млн рублей.

Начальник управления культуры Наталия Шульга сообщила, что в следующем году планируется начать капитальный ремонт районного дома культуры. На эти цели выделили около 70 млн рублей. Районный ДК построили в 1957 году. За 60 лет здание капитально не ремонтировали.

Глава района Федор Бабенков поручил создать комиссию по контролю за ходом ремонта в социальных учреждениях. Специалисты должны своевременно выявлять необходимость дополнительных работ, которые не учли при расчете сметной документации, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

Previous

Next

Вернуться на ленту

Источник