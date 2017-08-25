В Темрюке прооперировали пятерых пострадавших в ДТП

В районной больнице пострадавшим оказывают помощь краевые нейрохирурги, травматологи, реаниматологи и министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

При участии краевых специалистов в ЦРБ Темрюка провели уже пять операций. Еще одного пациента, доставленного санавиацией, оперируют специалисты НИИ-ККБ № 1, сообщили инернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В краевую больницу перевели шестерых пострадавших. В центральной районной больнице продолжают оставаться 13 пациентов, в том числе один в тяжелом состоянии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих. Следователи допрашивают водителя и владельца автобуса.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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