В Темрюке сотрудница банка похитила 800 тыс. рублей со счетов клиентов

Расследование уже завершено, женщине грозит срок до шести лет за мошенничество.

Полиция установила, что со счетов клиентов одного из банков Темрюкского района пропали значительные суммы денег. Расследование показало, что похищала деньги 28-летняя сотрудница финансового учреждения. Ущерб от ее действий составил более 800 тыс. рублей.

Полицейские нашли и задержали ее в Ростовской области. Установлена причастность женщины к семи фактам противоправной деятельности. Все материалы уголовных дел переданы в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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