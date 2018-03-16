В Темрюке в капитальный ремонт Дома культуры вложили 30 млн рублей

16 марта в 09:22

В ДК поменяли кровлю, провели газ, закупили современное звуковое оборудование.

Реконструкцию в здании не проводили почти 30 лет. Крыша протекала, из щелей в рамах сквозило, а отапливать помещение приходилось электрическими батареями. В первую очередь к Дому культуры провели газ, поставили металлопластиковые окна, заменили кровлю. Теперь в помещении тепло и светло. Закупили современную технику. У местной рок-группы появились новые электрогитары, барабанная установка и даже баян-синтезатор.

«Наконец-то мы дождались этого. То, что было раньше и что сейчас, — это небо и земля. И мы наконец-то играем на серьезных инструментах, аппаратура на высшем уровне», — сказал музыкант Юрий Севостьянов.

На капитальный ремонт Дом культуры закрыли еще в 2011 году. Но работу он не прекращал — творческие коллективы репетировали в школах, а летом давали концерты под открытым небом. Сейчас в ДК работают 35 кружков для взрослых и детей, в них уже занимаются 500 жителей Темрюка. Есть и необычные курсы — к примеру, игра на ложках. Можно также записать собственную песню в профессиональной студии.

На обновление ДК потратили 30 млн рублей из районного и городского бюджетов. По краевой программе «Развитие культуры» на сцене установят современное оборудование.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюке Дом культуры «Северные сады» 7 марта провел концерт в честь открытия после капитального ремонта.

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