В Темрюке возбудили дело после ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка

В отношении виновника аварии избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В отношении 55-летнего водителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 апреля грузовой автомобиль МАЗ около одной из школ Темрюка сбил девочку. Она скончалась на месте.

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