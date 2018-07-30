В Темрюкском районе без вести пропал хирург

Последний раз мужчину видели в середине июля на берегу моря в станице Тамань.

«У следствия есть видеозапись на которой видно, что мужчина сидит на пляже вместе в женщиной, затем она уходит, а он направляется в море. Предположительно, мужчина утонул», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в следственном отделе по Темрюкскому району.

Пропавший — 46-летний Андрей Ламза, хирург Темрюкской больницы. Его рост — 164 см, вес — 75-80 кг.

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