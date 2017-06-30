В Темрюкском районе демонтируют незаконно построенный причал

Коммерческая организация провела реконструкцию рыболовецкого причала без разрешительных документов.

Природоохранная прокуратура провела проверку доводов обращений жителей поселка Гаркуша Темрюкского района об ухудшении состояния поверхностных вод Таманского залива в результате эксплуатации причального сооружения.

Установлено, что незаконная реконструкция причала «привела к перекрытию участка водной поверхности, обеспечивающего свободную циркуляцию воды, тем самым обусловив заиливание и зарастаемость части акватории Таманского залива», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор направил в Темрюкский районный суд исковое заявление о необходимости обязать организацию демонтировать 25 м насыпной части причального сооружения. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда вступило в законную силу.

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