В Темрюкском районе до 2020 года построят ветроэлектрическую станцию

Проект планируется реализовать с помощью инвесторов из Испании.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков провел встречу с представителями компании Elawan Energy, с которой в 2018 году на сочинском инвестиционном форуме было подписано соглашение о строительстве электростанции.

Объект собираются возвести на территории поселка Берегового Запорожского сельского поселения. Здесь возможно размещение 30 ветроэлектрических установок мощностью около 3 МВт. Общая мощность установок на площадке «Береговой» составит около 90 МВт. Общий объем инвестиций — около 7,5 млрд рублей.

Вместе с руководством района инвесторы обсудили детали реализации проекта. В ходе визита представители компании Elawan Energy планируют осмотреть земельный участок, где в ближайшие два года будет построена ветроэлектростанция.

«Темрюкский район очень заинтересован в реализации проекта, потому что проект несет не только финансовую составляющую, но в большей мере социальную — в связи с нехваткой качественного энергоснабжения в населенных пунктах района», — цитирует Бабенкова пресс-служба администрации района.

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