В Темрюкском районе гандболистки «Ростова-Дона» спасли из моря глухонемого парня

Команда «Ростов-Дон-2» проводит летние сборы в поселке Кучугуры на берегу Азовского моря.

Гандболистки 17 июля в 7:30 вчетвером бежали получасовой кросс, когда увидели в море троих молодых людей. На обратном пути спортсменки заметили в море одного молодого человека, который находился в бессознательном состоянии. Анастасия Шавман и Валерия Гуковская подбежали к парню и начали вытаскивать его из воды.

«Он лежал в воде без сознания, глубина была примерно по колено. На берегу уже никого не было. Парень был весь синий. Мы очень испугались, думали, он уже умер. Вытащили его на берег и побежали на базу, звать на помощь. Службу спасения вызвали люди, которые находились в этот момент в кафе на берегу. Спасатели и откачали его», — рассказали гандболистки.

Служба спасения не раскрывает другие подробности несчастного случая, однако известно, что парень является глухонемым, сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».

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