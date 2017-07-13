В Темрюкском районе град повредил 1,6 га виноградников

В отдельных местах от непогоды пострадало до 50% будущего урожая винограда.

Град в Темрюкском районе прошел 7 июля. Были повреждены виноградные насаждения предприятий «Победа», «АФ Кубань», «Фанагория-Юг», а также бахчевые культуры фермерских хозяйств Краснострельского сельского поселения.

«Повреждения затронули не только листовой аппарат, но и грозди. Помимо повреждений градом порывистый ветер местами положил виноградную шпалеру», — пояснил начальник управления сельского хозяйства администрации района Владимир Мальцев.

Чтобы избежать полной потери урожая, хозяйства района обрабатывают растения противострессовыми препаратами и ремонтируют шпалеры, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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