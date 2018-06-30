В Темрюкском районе Ирина Караваева проведет «Зарядку с чемпионом»

Мероприятие проходит 30 июня в станице Голубицкой.

В нем принимает участие олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Кубани, депутат ЗСК Ирина Караваева.

Участники в 11:30 собрались на площадке Дома отдыха «Дорожник». Караваева проводит зарядку для всех желающих.

Мероприятие посвящено второму этапу серии Energy Volley. Предстоящий турнир Energy Volley, в свою очередь, будет посвящен Всероссийскому олимпийскому дню. В 2018 году его в России отмечают 30 июня.

Победители турнира в Голубицкой получат сертификаты на участие во Всероссийском фестивале пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» с призовым фондом 1,5 млн рублей, который состоится в Самаре 18-22 июля, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района.

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